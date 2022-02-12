 

Мнение: Вассалитет

12.02.2022, 20:25, Разное
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В Чечне запустили флешмоб "Я пехотинец Кадырова" — этой акцией местные жители и чиновники хотят поддержать главу республики и заявить о своем доверии ему.

Пехотинец моего пехотинца не мой пехотинец ©

Прямых аналогий проводить не следует, но принцип вассалитета подразумевает, что подданный моего подданного – не мой подданный. Фактически чеченцы приносят вассальную присягу лично Кадырову. А вот Кремль для них – никто и звать никак. Где там наши турбо-патриоты, рассказывающие, что Путин вернул Чечню в состав России? Вот так лично пришел и вернул…

Источник: Эль Мюрид



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