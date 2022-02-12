Более 10 лет назад в Балтийском море обнаружили аномальный объект, который издавал звуки, но приглушал работу локаторов

Двенадцать лет назад команда исследователей из Швеции в рамках экспедиции обнаружил в Балтике необычный объект.

Металлический предмет находится на внушительной глубине и вряд ли является объектом, возникшим ввиду естественных причин.

С фронтальной стороны предмета расположены гофрированные элементы. Однако исследователи скептически отнеслись к этому предмету, но ситуация быстро изменилась после того, как они обнаружили аномальные сигналы.

Находке дали название «Балтийская аномалия», и она заслуживает внимания в любом случае. Изделие выполнено в правильной форме, а ее размер достигает 60 метров в диаметре.

На объекте есть рубленные компоненты, а также конструкция, визуально напоминающая ступени.

Специалисты экспедиции отмечали, что оборудование, находящаяся рядом с объектом, начинает работать некорректно.

Сигналы, издаваемые металлической находкой, оказывает негативное влияние на все элементы аппаратуры. Считается, что изделие рукотворно, и ранее оно использовалось на поверхности.