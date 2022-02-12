 

Мнение: Менструациям – бой!

12.02.2022, 20:00, Разное
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“11 фев (Рейтер) – Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам заявил в пятницу, что рассматривает сообщения об обильных менструальных кровотечениях и отсутствии менструаций у женщин, получивших вакцины от COVID от Pfizer (PFE.N) /BioNTech (22UAy.DE) и Moderna . (МРНА.О) .
Агентство заявило, что оценка проводилась с учетом сообщений о нарушениях менструального цикла после получения любой из двух вакцин, основанных на технологии матричной РНК, и пока неясно, существует ли причинно-следственная связь”.

Понятно, что чем дальше, тем больше станет просачиваться подобных сообщений насчет разного рода побочных действий “вакцин”, касающиеся отнюдь не только менструаций. По принципу известного анекдота: “На вас пушинка… еще пушинка… ой, еще пушинка… Черт, да вы весь в дерьме!!”

А ведь это – буквально страшный сон всех причастных к совершенно беспрецедентной по масштабам “вакцинации человечества” препаратами, не прошедшими даже самых элементарных клинических испытаний, то есть навязанных миллиардам (!!) людей буквально “на авось”. “А вдруг пронесет?”

Если “авось” не случится – совершенно непонятно, как эти люди будут отмазываться. Чем?!Всем причастным, конечно, правительства обещали – на самом официальном уровне – полную безнаказанность; но если количество “побочек” перейдет в качество, первыми падут эти правительства, а за ними и все те, кто из них эти гарантии “безопасности” выбил.

Но вообще – наверно, у всех нас, непроколотых, есть какие-то родные, близкие или просто симпатичные нам люди, которые в свое время по глупости ли, по слабости ли характера – не устояли и “укололись”. Они ведь тоже понадеялись на авось! И нам они дороги. Поэтому надо надеяться вместе с ними, что все-таки наши худшие опасения не оправдаются. Не хочется остаться одним на опустевшей Земле, пусть и с полным сознанием своей правоты…

Источник: Размышления вольного социолога



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