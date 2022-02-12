Пугачева ответила нагрубившей ей Понаровской

Народная артистка РФ Алла Пугачева заявила, что не реагирует на слова недоброжелателей, потому что следует правилу «быть счастливой, чтобы другие не смогли этого пережить».

По словам Пугачевой, ее часто спрашивают, как ей удается не реагировать на злые комментарии в свой адрес. Она поделилась житейской мудростью, которой придерживается.

«Не надо мстить подлым людям», – отметила артистка в своем Instagram.

По ее словам, «надо быть просто счастливой», и тогда злопыхатели «этого не переживут».

Ранее заслуженная артистка РФ Ирина Понаровская нелестно высказалась о Пугачевой, назвав ее «деревней».