“Рейнольдс – счастливчик”. Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса

12 февраля 34-летняя Лайвли на своей странице в Instagram опубликовала несколько фото образа, в котором она посетила театр на Бродвее, продемонстрировав костюм, украшения и маникюр.

Ее публикация в соцсети собрала больше 2,5 млн лайков.

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Публикация от Blake Lively (@blakelively)

“Рейнольдс – счастливчик”, – написал под публикацией пользователь gandalftheyay.

Контекст:

Блейк Лайвли родилась 25 августа 1987 года в Тарзане (штат Калифорния, США) в семье актеров Эрни и Элейн Лайвли. Наибольшую популярность ей принесла роль Серены ван дер Вудсен в телесериале “Сплетница” (2007–2012).

В сентябре 2012 года Лайвли вышла замуж за Рейнольдса. У пары три дочери: Джеймс Рейнольдс (2014), Айнез Рейнольдс (2016) и Бетти Рейнольдс (2019).

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