Сборная России завоевала золото

…в женской лыжной эстафете 4х5 км на Олимпиаде впервые с 2006 года.

Сборная РФ завоевала золотую медаль в женской лыжной эстафете 4х5 км в ходе Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает телеграм-канал Олимпийского комитета РФ (ОКР).

В эстафете, которая принесла российской сборной золото, участвовали спортсменки Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Это первая победа российских лыжниц на Олимпиаде 2006 года.

торое золото РФ на Олимпиаде принесла сборная страны по фигурному катанию 7 февраля. За нее выступили Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). Накануне российский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне.

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