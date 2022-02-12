Эксперты рассказали, что любовь делает с телом человека

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12.02.2022, 19:34, Разное
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Эксперты объяснили, что любовь делает с телом человека. Не секрет, что в период влюбленности в организме происходит много химических реакций.
Специалисты из PsychCenteal рассказали, что любовная тоска – биологическая реакция организма, а не психическая реакция. Любовь также стимулирует вырабатывание кортизола, гормона стресса, подавляющего иммунитет. Во время влюбленности тело высвобождает поток химических реакций, чтобы хорошо себя ощущать.

В период безнадежной влюбленности человек может чувствовать учащенный пульс, пот на ладонях, красноту щек и даже экстаз. Из информации системы здравоохранения Университета Лойолы известно, что дозы норэпинефрина, дофамина и адреналина увеличиваются, когда виден объект любви.

Также зафиксировано, что в самом начале влюбленности гормон счастья понижается, так как всплеск чувств считается стрессом для человека. Адъюнкт-профессор Гарвардской медицинской школы Ричард Шварц, исследовавший специфику чувств, которые появляются при влюбленности, сообщил, что исследователи до сей пор практически ничего не знают о любви. Он отмечает, что показатели серотонина у влюбленных будут возвращаться в норму постепенно, действует окситоцин, формируя мирный тип любви. Такой гормон укрепляет отношения, повышая устойчивость иммунитета.

Также исследователи смогли доказать, что влюбленные при крепких и здоровых отношениях засыпают лучше и крепче спят, нежели одинокие люди. Если пара чувствует себя комфортно в отношениях, то улучшается их психическое и физическое здоровье. При безответной любви появляются депрессивные настроения, беспокойный сон. Психиатры считают, что для долгих и счастливых отношений нужно быть терпимее к друг другу, вести диалог и иметь общие интересы.

Источник: live24.ru



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