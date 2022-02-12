 

Тарзан показал новые грани своего таланта

12.02.2022, 19:34, Разное
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На днях в Москве прошла персональная выставка картин супруга Наташи Королевой, Сергея Глушко, известного также под псевдонимом «Тарзан». После презентации Глушко подарил некоторые свои работы друзьям.
Пандемия коронавируса сказалась на всех по-разному, так певец и стриптизер Глушко раскрыл в себе талант художника. По словам артиста, сперва на полотне были запечатлены члены семьи и друзья, а после этого певец понял, что живопись – это именно то, чем он хочет заниматься в дальнейшем.

Ранее супруга Тарзана Наташа Королёва заявила, что ее муж устал от стриптиза и, несмотря на прекрасную физическую форму, решил закончить карьеру.

Выставка творений Сергея Глушко собрала множество известных личностей и журналистов. Посетил мероприятие и художник Никас Сафронов, отметивший талант новоиспеченного творца.

Также на выставке присутствовал актер Роман Курцин, которого Глушко изобразил на холсте вместе с его собакой. После выставки портрет был презентован артисту, чему тот был рад и назвал Тарзана любимым художником.

Тяга к живописи у Сергея Глушко была еще в молодости, известно, что он окончил художественную школу, а также продавал свои картины в центре Петербурга.

Источник: solenka.info



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