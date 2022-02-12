 

На XX съезде “Игромании” Антон Логвинов выступил с докладом о вреде продажной журналистики

12.02.2022, 19:31, Разное
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В Люберцах прошел ХХ съезд журналистов и корреспондентов видеоигрового издания “Игромания”.

Главной темой мероприятия стало падение доверия читателей к игровой журналистике. Главный редактор заявил, что если в ближайшие годы не произойдут серьёзные изменения, аудитория окажется утрачена – люди уйдут за контентом на YouTube и другие площадки.

Своё решение проблемы предложил сотрудник “Игромании” Антон Логвинов. Он зачитал делегатам доклад о вреде коммерциализированной журналистики и последствиях проплаченных обзоров. Логвинов заявил, что журналисты сами не способны отказать “засланным чемоданам”, поэтому долг компаний-разработчиков – перестать предлагать деньги за продвижение недоработанных продуктов.

– Не берите чемоданы у EA или Ubisoft. Сегодня вы получите деньги, а завтра ваше мнение никому не будет нужно. Подумайте о репутации игровой журналистики, которая сегодня переживает упадок, — призвал Логвинов.

К сожалению, журналисту не удалось дочитать доклад – дым из кальяна Логвинова активировал датчики противопожарной сигнализации актового зала, после чего всех присутствующих эвакуировали.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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