Путин и Макрон обсудили спекуляции о «вторжении» РФ на Украину

Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон продолжили обмен мнениями по темам гарантий безопасности РФ и преодоления тупика во внутриукраинском кризисе, а также обсудили тему провокационных спекуляций о якобы планах вторжения РФ на Украину, заявили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин обратил внимание президента Франции Эмманюэля Макрона на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на инициативы РФ по вопросам безопасности.

«В продолжение обсуждений в ходе недавнего визита президента Франции в Москву прошел углубленный обмен мнениями по вопросам, касающимся обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации и преодоления тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта, в том числе с учетом бесед Эммануэля Макрона с руководством Украины, США и ряда европейских государств», – говорится в сообщении Кремля.

Как уточнили в Кремле, Путин и Макрон обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском «вторжении» на Украину, «под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе».

Глава французского государства сообщил российскому коллеге об озабоченности, испытываемой европейскими партнерами и союзниками Франции. Макрон сказал, что «искренний диалог несовместим с эскалацией».

«Главы государств обсудили пути обеспечения реализации минских соглашений и продолжили дискуссии об условиях безопасности и стабильности в Европе. Президенты выразили намерение продолжать диалог по этим вопросам», – передает ТАСС сообщение Елисейского дворца.

Кроме Украины президенты затронули тематику сохранения и выполнения иранской ядерной сделки.

«Затронута тематика сохранения и полноценного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», – говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

Субботняя беседа французского и российского лидеров стала четвертым телефонным разговором в их общении за последние недели.

Ранее стало известно, что президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону, беседа длилась 1 час 40 минут.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в Москве у него состоялся насыщенный, содержательный обмен мнениями с президентом РФ Владимиром Путиным.