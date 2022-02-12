 

Путин и Макрон обсудили спекуляции о «вторжении» РФ на Украину

12.02.2022, 19:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон продолжили обмен мнениями по темам гарантий безопасности РФ и преодоления тупика во внутриукраинском кризисе, а также обсудили тему провокационных спекуляций о якобы планах вторжения РФ на Украину, заявили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин обратил внимание президента Франции Эмманюэля Макрона на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на инициативы РФ по вопросам безопасности.

«В продолжение обсуждений в ходе недавнего визита президента Франции в Москву прошел углубленный обмен мнениями по вопросам, касающимся обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации и преодоления тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта, в том числе с учетом бесед Эммануэля Макрона с руководством Украины, США и ряда европейских государств»,  – говорится в сообщении Кремля.

Как уточнили в Кремле, Путин и Макрон обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском «вторжении» на Украину, «под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе».

Глава французского государства сообщил российскому коллеге об озабоченности, испытываемой европейскими партнерами и союзниками Франции. Макрон сказал, что «искренний диалог несовместим с эскалацией».

«Главы государств обсудили пути обеспечения реализации минских соглашений и продолжили дискуссии об условиях безопасности и стабильности в Европе. Президенты выразили намерение продолжать диалог по этим вопросам», – передает ТАСС сообщение Елисейского дворца.

Кроме Украины президенты затронули тематику сохранения и выполнения иранской ядерной сделки.

«Затронута тематика сохранения и полноценного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», – говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

Субботняя беседа французского и российского лидеров стала четвертым телефонным разговором в их общении за последние недели.

Ранее стало известно, что президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону, беседа длилась 1 час 40 минут.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в Москве у него состоялся насыщенный, содержательный обмен мнениями с президентом РФ Владимиром Путиным.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Девочка из ОРДЛО победила в конкурсе в Сербии. Украинские дипломаты заявили, что его использовали для пропаганды “ЛНР”

29.01 / Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики

20.12 / WT – Трамп потребовал от Китая репараций за коронавирус

16.02 / На украинскую станцию “Академик Вернадский” прибыла сезонная экспедиция полярников

27.11 / Россия усиливает давление на зарубежный софт

24.11 / Китай запустил на Луну зонд для исследования грунта

15.09 / Иран планирует убийство американского посла в качестве мести за Сулеймани

14.12 / Охранник магазина в Сочи разбил машину посетителю без маски

25.08 / Новый смартфон Xiaomi POCO X3 оборудуют мощной батареей и 64-Мп камерой

18.09 / Стример Mellstroy начал отработку наказания в должности менеджера по закупкам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика