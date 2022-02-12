Мнение: Вторжение перенесли на 16 февраля

1. Германия официально призывает всех немцев покинуть Украину как можно скорее и закрывает консульство в Днепропетровске.

2. Бельгия рекомендует всем бельгийским гражданам покинуть территорию Украины.

3. Британия официально отзывает военных инструкторов с территории Украины. Пентагон выведет с Украины 160 человек.

4. МИД Турции рекомендовал турецким гражданам не посещать восточные приграничные области Украины без особой необходимости.

5, Посольство Ирана на Украине попросило соотечественников быть готовым к чрезвычайным ситуациям в случае необходимости.

6. Клоун Зеленский просит разъяснить заявления США согласно которым "Россия нападет на Украину 16 февраля". Марионеток в Киеве как обычно информируют последними.

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