 

Мнение: Вторжение перенесли на 16 февраля

12.02.2022, 19:08, Разное
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1. Германия официально призывает всех немцев покинуть Украину как можно скорее и закрывает консульство в Днепропетровске.
2. Бельгия рекомендует всем бельгийским гражданам покинуть территорию Украины.
3. Британия официально отзывает военных инструкторов с территории Украины. Пентагон выведет с Украины 160 человек.
4. МИД Турции рекомендовал турецким гражданам не посещать восточные приграничные области Украины без особой необходимости.
5, Посольство Ирана на Украине попросило соотечественников быть готовым к чрезвычайным ситуациям в случае необходимости.
6. Клоун Зеленский просит разъяснить заявления США согласно которым "Россия нападет на Украину 16 февраля". Марионеток в Киеве как обычно информируют последними.

Источник: Colonel Cassad



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