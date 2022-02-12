 

Рианна впервые появилась на публике с бойфрендом, после новости о беременности, и показала округлившийся живот

12.02.2022, 19:06, Новости дня
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Для совместного с бойфрендом выхода певица выбрала зеленый топ с открытой спиной и серебристые облегающие брюки.

12 февраля фото пары были опубликованы на официальной фан-странице Рианны в Instagram.

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Публикация от R I H A N N A (@ririgalbadd)

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

Новость о том, что Рианна беременна, появилась в СМИ 31 января.

Рианна состоит в отношениях с 33-летним Asap Rocky с 2021 года. Для каждого из них будущий ребенок станет первенцем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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