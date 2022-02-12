 

Посольства, покидающие Киев сейчас, подают абсолютно неверный сигнал – Бильдт

12.02.2022, 19:06, Новости дня
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“В ситуации нарастающего напряжения для стран Евросоюза, так же как и других [стран], важно, чтобы их ключевые дипломаты были рядом с украинскими властями. Посольства, которые сейчас покидают Киев, посылают абсолютно неправильный сигнал”, – написал он в Twitter.

In this situation of increasing tension it must be important for ???????? countries as well as others to have key diplomatic staff close to the ???????? authorities. Embassies now leaving Kyiv sends absolutely the wrong signal.

— Carl Bildt (@carlbildt) February 12, 2022

Контекст:

Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне начавшегося осенью 2021 года наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вторжения РФ.

В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.

При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.

The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.

24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.

26 января МИД Украины попросил иностранных партнеров “не нагнетать информационное поле”. В ведомстве подчеркнули, что приветствуют решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы диппредставительств в Украине, в частности – не производить эвакуацию членов семей и сотрудников.

12 февраля Госдепартамент США приказал штатным сотрудникам посольства США в Украине уехать из страны.

Ошибкой отъезд иностранных дипломатов назвал и президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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