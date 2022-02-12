 

Россия в ряде стран финансирует вербовочные центры для боевиков, иностранцам платят больше – Мамедов

12.02.2022, 19:06, Новости дня
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“Мы получали информацию от зарубежных коллег об источниках финансирования вербовочных центров. Финансирование центров осуществляется правительством Российской Федерации либо аффилированными организациями. Следует отметить, что свою деятельность такие центры воплощают в гибридной форме, скрываясь за ширмой культурных центров или даже цветочного магазина”, – сказал он.

Экс-замгенпрокурор озвучил, какие жалованья платят таким наемникам.

“Размер выплат составляет от 120 тыс. до 150 тыс. российских рублей, в эквиваленте – от $1,6 тыс. до $2,0 тыс. для иностранных наемников. При этом максимальная сумма выплат для личного состава незаконных вооруженных формирований РФ составляет $600. Деньги доставляются наличными на временно оккупированные территории”, – объяснил Мамедов.

По его данным, в Белграде (столица Сербии) вербовочный центр работает под видом организации United Continentale.

“Это организация ультраправого толка, которая была создана в 2014 году. Она объединяет граждан разных стран и причастна к созданию интернациональных бригад для участия в незаконных вооруженных формированиях, воюющих против ВСУ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. По нашей информации, прямую подготовку перед отправкой наемники проходят в городе Ростов-на-Дону”, – заявил Мамедов.

В Twitter он выразил мнение, что “Украина должна инициировать сотрудничество в расследовании преступлений иностранцев, которые принимают участие в боевых действиях в Украине”.

Вербувальні центри фінансуються * на території різних держав. Розмір за участь у бойових діях:1600-2000 для іноземців, до600 – для .
має ініціювати співпрацю у розслідуванні злочинів іноземців, що беруть участь у бойових діях в #Україні. https://t.co/UgL9oC8d0J

— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) February 12, 2022

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 декабря 2021 года издание “Медуза” сообщало, что в России вербовщики набирают группы наемников для боевой командировки на Донбасс. Об их задачах точно не известно, но россиянин, которого пытались завербовать, рассказал, что цель – освобождать “Новороссию”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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