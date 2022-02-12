Как адаптировать модные тенденции под свой образ женщине за 40: секреты безупречного стиля

Цифра четыре в начале, когда речь идет о возрасте – это уже прямая ассоциация со зрелостью. В то же время некоторые женщины чувствуют дискомфорт из-за ограничений, навязанных обществом. Например, что нельзя носить ту или иную одежду. «Тебе уже не 20. В твоем возрасте нужно одеваться более сдержанно», – напоминают окружающие.

Подобные высказывания могут восприниматься довольно болезненно, однако нужно стараться не принимать их близко к сердцу. С другой стороны, не следует забывать о доле правды, которая присутствует в таких обидных, на первый взгляд, словах. Стиль с возрастом действительно должен меняться, но это отнюдь не означает, что вы должны отказываться от модных и современных вещей. Вот эффективные способы адаптировать модные тенденции, если вам за сорок лет.

Возвращайтесь к классике

После сорока лет рекомендуется делать выбор в пользу элегантной одежды, которая придает образу женственный и роскошный шик. Шерстяной блейзер, кашемировый свитер, брючный костюм, сшитый на заказ, – это те варианты одежды, которые подходят зрелым женщинам. Отдавайте предпочтение качественным вещам. Это необязательно должны быть изделия известных брендов. Есть хорошая отечественная продукция, не уступающая по качеству зарубежным разрекламированным аналогам.

Исходите из особенностей вашей фигуры

Наверняка вы прекрасно знаете, что вам идет, а что – нет, какие фасоны подчеркивают достоинства вашей фигуры, а какие ее портят. Поэтому, ориентируясь на модные тренды, выбирайте те изделия, которые идут именно вам. Если у вас красивые, стройные ноги, то вы можете носить мини. Если хотите подчеркнуть ключицы и плечи, тогда выбирайте изделия с вырезом-лодочкой. Если у вас не хватает объема в бедрах, то надевайте штаны-бананы и т.д.

Вы можете брать пример с дизайнера, певицы, эксперта по моде Виктории Бэкхем. Она может появиться как в модной по нынешним временам одежде оверсайз, так и в классических строгих нарядах.

Даже после нескольких родов фигура знаменитости почти не изменилась. Тем не менее образ претерпел изменения. Если раньше Виктория носила мини, то теперь перешла на изысканные миди-платья, выгодно подчеркивающие изгибы ее тела.

Носите джинсы

Кто сказал, что джинсы может носить только молодежь, в то время как женщинам за сорок стоит перейти на брюки? На самом деле ассортимент фасонов и моделей джинсов огромен. Вот что следует помнить при выборе, если вы находитесь в зрелом возрасте:

Меньше стразов, порезов, заклепок, нашивок на джинсах. Желательно вообще избегать подобного декора. Он смотрится эффектно на молодых девушках, но нелепо на зрелых женщинах. Прямой крой. Старайтесь не носить джинсы скинни. Отдавайте предпочтение брюкам прямого кроя. Это классический и беспроигрышный вариант. Высокая посадка. Носите джинсы с завышенной талией. Вы будете чувствовать себя в них более комфортно, да и эстетики в этом больше. Согласитесь, что с возрастом не всегда есть возможность похвастаться идеальной фигурой, поэтому обнажать живот и поясницу ни к чему. Подчеркнуть тонкую талию или просто ее обозначить можно с помощью ремня. Классический деним. Старайтесь не носить джинсы из разноцветных тканей, особенно кислотных цветов. Неуместными будут и разводы. Лучше предпочесть однотонные джинсы из классического синего денима.

Ищите баланс

Если вам хочется надеть что-то яркое, необычное, эпатажное, тогда старайтесь, чтобы подобная вещь была одна в образе. Например, если вы надеваете юбку-мини, то не комбинируйте ее с кофтой с глубоким декольте. Это будет смотреться вульгарно. Вместо этого наденьте водолазку или свитер без выреза.

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Придерживайтесь нейтральной гаммы

Иногда можно выйти в свет в красном или желтом, например. Однако большую часть гардероба должны составлять вещи базовых, нейтральных оттенков. Речь идет о черном, белом, сером, синем, коричневом и производных оттенках (желательно пастельных).

Гармоничный образ можно создать за счет смешения текстур, например скомбинировав трикотаж и кожу. Тогда вещи базовых цветов будут выглядеть не так скучно в общем ансамбле.

Не бойтесь принтов

Никто не сказал, что вся ваша одежда должна быть однотонной. Вы можете выбирать изделия с принтами, но обращайте внимание на рисунок. Если это мультяшный герой, например, тогда это категорическое «нет», а если цветочный орнамент, то однозначное «да». Уместными будут и принты с геометрическими фигурами.

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Кожа и тотал-блэк

Байкерский стиль – это не совсем про молодежь. Одежда такого дизайна может украсить и зрелую женщину. Только вместо традиционной косухи вы можете отдать предпочтение приталенной куртке, скомбинировать ее с темными брюками.

Образ тотал-блэк, то есть когда вы одеты во все черное, выглядит красиво, элегантно, современно. И если вещи будут преимущественно кожаные, тогда получится максимально эффектный лук. Кстати, не бойтесь вводить в образ элементы мужского стиля, например носить рубашку навыпуск.

«Детский» стиль

Создавать инфантильный образ не следует, но дополнить лук милыми деталями иногда стоит. Можно в этом плане взять пример с бывшей жены Тома Круза – актрисы Кэти Холмс. Она любит носить ботильоны в сочетании с белыми носочками, чтобы оборки носочков выглядывали сверху.

А еще Кэти не отказывается от платьев в горошек и от многослойности в стиле. В итоге ее образ нельзя назвать детским, однако есть в нем какая-то манящая и чарующая трогательность и нежность.

Делайте ставку на аксессуары

Если вы устали от одежды в нейтральных оттенках, то можете немного разнообразить, освежить образы с помощью аксессуаров. Самый безопасный вариант – это яркая сумка.

Еще один вариант – яркая обувь. Например, вы надеваете строгий брючный костюм песочного оттенка и комбинируете его с алыми туфлями на шпильке.

Не отказывайтесь от спортивной одежды

Если вам нравится одеваться комфортно, если вы привыкли носить спортивную одежду (по крайней мере, в таком стиле или в уличном стиле), тогда можете поступить следующим образом. Надевайте любимые штаны или джинсы, толстовку, а поверх – длинный элегантный плащ или тренч. В этом и заключается секрет: делать более женственным спортивный стиль за счет элегантной верхней одежды. Тогда образ получится вроде как неформальным и в то же время гармоничным.