 

Петросян после развода со Степаненко отказывается общаться с единственной дочерью

12.02.2022, 18:50, Разное
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Знаменитый юморист Евгений Петросян после развода с Еленой Степаненко перестал общаться со своей единственной дочерью. Не так давно стало известно: причиной конфликта послужило то, что Викторина во время развода отца приняла сторону своей мачехи.
На сегодняшний день Викторине Петросян уже 55 лет. У нее двое взрослых детей, и совсем недавно она стала бабушкой. Но тем не менее, за последние несколько лет она так и не нашла общий язык со своим отцом. Как заявил сам Евгений Петросян, она даже не поздравила его с рождением сына, от его новой супруги.

Сейчас народный артист живёт со своей более молодой супругой – Татьяной Брухуновой, которая не так давно родила ему сына Вагана. Спустя несколько лет после скандального развода Петросян всё еще наотрез отказывается налаживать отношения со своей дочерью, периодически отпуская колкие комментарии в её адрес.

Источник: news.rambler.ru



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