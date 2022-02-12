Для замедления процесса старения нужно изменить четыре пищевые привычки

Питание влияет на продолжительность жизни человека. Эксперты рекомендуют людям после 50 уменьшить употребление сладкого, мяса, фастфуда и увеличить количество клетчатки в рационе.

Следить за питанием нужно начинать с раннего детства. С возрастом у человека меняются вкусовые предпочтения и потребности в пище, но нужно помнить, что немолодой организм намного хуже усваивает вещества и справляется с нагрузками. Для этого важно избавиться от вредных пищевых привычек, которые могут навредить здоровью и спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Эксперты сообщают, что с возрастом нужно уменьшать употребление сахара. Следует помнить, что много глюкозы содержится не только в сладких продуктах (шоколад, печенье). Это вещество попадает в организм с обычными хлопьями, кашами быстрого приготовления, кетчупами, хлебом и йогуртом. Меню с большим количеством сахара стимулирует развитие атеросклероза и других болезней, которые негативно влияют на сердце, зубы и внешний вид человека. Также специалисты рекомендуют отказаться от ежедневного употребления мяса, так как помимо полезных веществ этот продукт богат на «плохой» холестерин.

Важно добавить в рацион продукты с большим содержанием клетчатки. Организм получает ее с фруктов, овощей, цельнозерновых, орехов и бобовых. Этот углевод позитивно влияет на самочувствие человека и снижает уровень холестерина. Еда, богатая на пищевые волокна, улучшает работу ЖКТ и стабилизирует микрофлору. Эксперты напоминают, что употребление фастфуда вредит организму в любом возрасте, поэтому нужно отказаться от этой пищевой привычки. Вредные добавки и трансжиры увеличивают риск развития болезней сердца. К тому же, такая пища очень калорийная, ее злоупотребление может привести к ожирению.

Источник: doctorpiter.ru