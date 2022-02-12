 

Ученые рассказали о наилучшей диете для пожилых людей

12.02.2022, 18:50, Разное
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Исследователи назвали лучшую диету для пожилых людей. Они подтверждают полезность средиземноморской диеты, которая помогает продлить жизнь и сохранить умственные способности.
В средиземноморскую диету включено много овощей, фруктов, цельнозерновых и орехов. Главным источником жира в таком рационе считается оливковое масло. Ограничено употребление молочных продуктов, красного мяса и пищи, богатой сахаром. Также отмечено, что женщинам разрешено употреблять в день до 1 стакана вина, а мужчинам до двух стаканов. Специалисты выяснили, что при соблюдении диеты понижается смертность среди пожилых людей, а также поддерживаются когнитивные функции в зрелом возрасте.

Первый опыт был в провинции Тоскане, Италия, где 20 лет наблюдали за жителями региона. В исследовании участвовало 642 человека от 65 лет. На протяжении 20 лет умерло 425 участников. 89 смертей были вызваны онкологией, а 139 – болезнями сосудов и сердца. Эксперты заявляют, что средиземноморский рацион обратно связан со всеми причинами смерти: чем сильнее ее придерживаются, тем меньше смертей у людей в возрасте.

Ученые Университета Барселоны смогли разработать индекс диетических биомаркеров на основании групп продуктов, которые считаются частью средиземноморской диеты. Они поняли, что измерение таких биомаркеров помогает выстроить индивидуальные рекомендации по питанию пожилым пациентам.

Второе исследование подтверждает, что при соблюдении средиземноморского рациона поддерживаются когнитивные функции в зрелом возрасте. Способности к мышлению, четкому запоминанию, обучению считаются важными компонентами для выполнения ежедневной деятельности и поддержания качества жизни.

В работе, которую проводил испанский консорциум государственных исследовательских центров CIBEROBN, оценили когнитивное здоровье 6647 человек, которые придерживались различных диет. Как оказалось, добровольцы, соблюдавшие средиземноморскую диету, демонстрировали лучшие результаты в тестах, связанных с общими когнитивными функциями на протяжении двухлетнего периода. Это связано с употреблением продуктов, которые имеют высокое содержание полезных жиров, таких как оливковое масло. В результате опытов исследователи заявили, что даже в краткосрочном будущем при соблюдении средиземноморского рациона можно повышать когнитивные функции в зрелом возрасте.

Источник: for-ua.com



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