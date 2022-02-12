К 23 февраля выплаты от государства получат все россияне, служившие в армии

Ко Дню защитника Отечества всех россиян, проходивших службу в рядах Вооруженных сил России и Советской армии, ожидает единоразовая выплата в размере 10 тысяч рублей.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Зачисление средств на счета граждан будет происходить в автоматическом режиме с 20 февраля по 1 марта. Также деньги можно получить в очном режиме. Для этого необходимо посетить отделения Пенсионного фонда или социальной защиты населения и предъявить военный билет.

Согласно указу президента, из выплаты не могут списываться средства в качестве погашения долгов или штрафов. В случае, если деньги не поступят в течение марта, необходимо обратиться лично с заявлением в отделения ПФР или онлайн через форму на сайте госуслуг.

Правительство уточняет, что средства, выплаченные в рамках этой инициативы, необходимо будет вернуть государству до 31 декабря текущего года во избежание начисления процентов. В противном случае они могут быть автоматически взысканы с пенсионных или иных счетов в течение января 2023 года, перед очередной единоразовой выплатой.

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