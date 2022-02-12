Отец Тепляковой заявил об ажиотажном спросе на консультацию у дочери за 50 тыс. рублей

Евгений Тепляков заявил, что в связи с большим количеством желающих попасть на консультацию за 50 тыс. рублей по психологии к его девятилетней дочери Алисе вынужден отказывать в приеме обратившимся в ближайшее время.

«В связи с большим количеством обращений и ажиотажным спросом вынуждены с сожалением сообщить, что свободных мест для записи на ближайшее время нет. Просим отнестись с пониманием», – приводит РИА «Новости» комментарий Теплякова.

До этого в СМИ появилась информация со ссылкой на публикацию Теплякова в «Живом журнале», что психологическая консультация у девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой стоит 50 тыс. рублей за один академический час. Евгений объяснил такую сумму тем, что Алиса – «уникальный специалист, и у нее мало времени».

Между тем, по словам доктора медицинских наук, академика РАН Геннадия Онищенко, девятилетняя студентка факультета психологии МГУ Алиса Теплякова сама испытывает огромный стресс и нуждается в психологической помощи.

«Она в огромном стрессе сейчас находится, она многое еще не может понять в силу своей физиологии. Это дикий эксперимент. Здесь не 50 тысяч волнуют… а вот сама девочка. Как бы не произошла ошибка, потому что такое выжимание из неё жизненных соков сейчас идет», – сообщил Онищенко, добавив, что организм девочки еще растет.

Академик пояснил, что Теплякова сталкивается с непониманием в коллективе, так как ее однокурсники в два раза старше ее. И в добавление к этим проблемам, она сама начинает оказывать психологические консультации.

«Понятно, отцу надо деньги на обучение находить, но это эксплуатация детского труда, поэтому его надо привлекать в этой части к уголовно-административной ответственности», – подчеркнул Онищенко.

Доктор медицинских наук считает, что Теплякова обладает прекрасной памятью, у нее есть определенный объем знаний, но она вырвана из естественного развития, поэтому, с точки зрения возрастной психологии, ей самой необходимы консультации психолога.

Ранее профессор факультета психологии МГУ Александр Асмолов обвинил ЕГЭ в поступлении в вуз девятилетней студентки Тепляковой.

До этого Александр Асмолов назвал главный секрет способностей студентки Тепляковой, которые основаны на методе работы с памятью и вниманием, разработанном ее отцом.

По словам ученого, он неоднократно призывал отца Алисы Тепляковой забрать документы дочери из вуза. По мнению психолога, нынешняя ситуация может повлечь за собой нарушения психического развития ребенка. При этом Евгений Тепляков раскритиковал это предложение.

Напомним, отец маленькой студентки первого курса МГУ устроил в университете скандал: после того, как девочка дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны и напал на заведующего кафедрой. В университет вызвали полицию.

Тепляков заявил, что написал на сотрудников вуза заявление за то, что педагоги якобы удерживали его дочь во время экзамена, а также сообщил о намерении обратиться в суд.

После инцидента на психологическом факультете рассказали газете ВЗГЛЯД, что за весь период обучения ни один из преподавателей не заметил у Алисы Тепляковой выдающихся успехов при освоении дисциплин из учебного плана.

Член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе удивился, что органы опеки и попечительства не обратили внимание на то, что делает отец с ребенком.