Маляр: Обнародованные планы врага – это разрушенные планы, их бояться не надо

Обнародованные планы врага – это разрушенные планы, их бояться не надо.

Как в 2014-м, уже не будет. Почему?

Не будет такой измены, как тогда была со стороны местных работников правоохранительных органов и некоторых военных.

Военно-политическое руководство государства сегодня четко знает, как действовать, вовремя получает разведданные и имеет возможность оперативно принимать решения.

Сегодня Вооруженными силами руководят боевые командиры, прошедшие ад войны и знающие, что такое хоронить собратьев.

У нас за эти годы уже есть более 400 тыс. участников боевых действий, то есть людей с боевым опытом в войне с РФ, которых не было в 2014-м.

Наша армия вооружена гораздо мощнее, чем в начале войны. Кроме того, сейчас постоянно поступают оружие и боеприпасы от наших партнеров. К примеру, с осени по сей день только от США 15 самолетов. А еще Великобритания, Канада, Литва, Латвия, Эстония и другие.

Наши Вооруженные силы, в отличие от 2014 года, в полной боевой готовности.

Никто ни один сантиметр украинской земли сегодня не уступит. Эскалация сейчас – это несравненно более дорогой и заведомо проигрышный шаг.

Источник: Ганна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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