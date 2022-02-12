Маляр: Обнародованные планы врага – это разрушенные планы, их бояться не надо
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Обнародованные планы врага – это разрушенные планы, их бояться не надо.
Как в 2014-м, уже не будет. Почему?
Не будет такой измены, как тогда была со стороны местных работников правоохранительных органов и некоторых военных.
Военно-политическое руководство государства сегодня четко знает, как действовать, вовремя получает разведданные и имеет возможность оперативно принимать решения.
Сегодня Вооруженными силами руководят боевые командиры, прошедшие ад войны и знающие, что такое хоронить собратьев.
У нас за эти годы уже есть более 400 тыс. участников боевых действий, то есть людей с боевым опытом в войне с РФ, которых не было в 2014-м.
Наша армия вооружена гораздо мощнее, чем в начале войны. Кроме того, сейчас постоянно поступают оружие и боеприпасы от наших партнеров. К примеру, с осени по сей день только от США 15 самолетов. А еще Великобритания, Канада, Литва, Латвия, Эстония и другие.
Наши Вооруженные силы, в отличие от 2014 года, в полной боевой готовности.
Никто ни один сантиметр украинской земли сегодня не уступит. Эскалация сейчас – это несравненно более дорогой и заведомо проигрышный шаг.
Источник: Ганна Маляр / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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