 

Маляр: Обнародованные планы врага – это разрушенные планы, их бояться не надо

12.02.2022, 18:20, Новости дня
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Обнародованные планы врага – это разрушенные планы, их бояться не надо.

Как в 2014-м, уже не будет. Почему?

Не будет такой измены, как тогда была со стороны местных работников правоохранительных органов и некоторых военных.
Военно-политическое руководство государства сегодня четко знает, как действовать, вовремя получает разведданные и имеет возможность оперативно принимать решения.
Сегодня Вооруженными силами руководят боевые командиры, прошедшие ад войны и знающие, что такое хоронить собратьев.
У нас за эти годы уже есть более 400 тыс. участников боевых действий, то есть людей с боевым опытом в войне с РФ, которых не было в 2014-м.
Наша армия вооружена гораздо мощнее, чем в начале войны. Кроме того, сейчас постоянно поступают оружие и боеприпасы от наших партнеров. К примеру, с осени по сей день только от США 15 самолетов. А еще Великобритания, Канада, Литва, Латвия, Эстония и другие.
Наши Вооруженные силы, в отличие от 2014 года, в полной боевой готовности.

Никто ни один сантиметр украинской земли сегодня не уступит. Эскалация сейчас – это несравненно более дорогой и заведомо проигрышный шаг.

Источник: Ганна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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