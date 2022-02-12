Стефанчук поддержал предложение перевести Верховную Раду Украины на работу в непрерывном режиме

“Сегодня – напряженный переговорный день. Представители нашего государства и наши партнеры на разных уровнях значительно увеличили дипломатические усилия, чтобы обеспечить деэскалацию. Такой же напряженный переговорный день будет и завтра. Концентрация дипломатии в интересах Украины сейчас самая большая не только за все время войны, но и за все время 30 лет нашей независимости. Что может прибавить к этому Верховная Рада? Только работу в непрерывном штатном режиме”, – написал он.

Стефанчук уверен в том, что парламентарии всех фракций и групп осознают необходимость сделать пленарную неделю результативной.

“Результативной не с точки зрения того, кто как будет звучать или выглядеть, а с точки зрения того, какие решения мы примем. В любой ситуации у нас есть потенциал для всех необходимых решений”, – отметил спикер ВРУ.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/360287722584739

Фракции “Европейская солидарность” и “Голос” настаивают на встрече руководителей фракций и групп ВРУ с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После совещания руководителей фракций у Стефанчука лидер “Европейской солидарности”, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча эта нужна для того, чтобы передать главе государства наработки фракции и план обороны Украины, сообщает “Интерфакс-Украина”.

Он проинформировал, что участники встречи у Стефанчука не поддержали инициативу “Европейской солидарности” и “Голоса” собраться на внеочередное заседание парламента в субботу или воскресенье.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

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