России нет, но русские — везде

О том, почему рожденные на территории РФ спортсмены представляют на Олимпиаде-2022 другие страны.

Вы удивитесь, но не все атлеты из РФ выступают на Играх в Пекине, согласно наложенным санкциям, без флага и гимна. Многие умники и умницы этот запрет обошли. И вполне легально. Они просто сменили спортивное гражданство и надели олимпийскую форму своих новых отчизн. Кто-то называет их перебежчиками. Но предательством тут и не пахнет.

Фото: РИА Новости

В мировом спорте, как, впрочем, и в жизни, все давно смешалось. Видоизменяются законы и правила, теряются национальные обычаи и ритуалы, пропадают патриотизм и приверженность к клубным цветам. Это не хорошо и не плохо. Это данность. Так, 20 лет назад этнический бразилец не мог играть в футбол за сборную Италии, а канадец играть в хоккей за Китай. А сегодня в порядке вещей для атлетов всех мастей выбирать и менять не только команды, но и подданства, а следовательно, и представлять на планетарных форумах и Олимпиадах свои отнюдь не исторические родины. Но обо всем по порядку.

Раньше подобной «телепортацией» по объективным причинам в основном грешили наставники из СССР, которые в начале 90-х начали массово покидать край отцов, глядя на то, какой спортивный хаос творился в постсоветском государстве. Воспитывать было некого или платили сущие гроши, а торговать на рынках и «бомбить» по ночам на своих стареньких «копейках», чтобы свести концы с концами, постепенно становилось невмоготу. К примеру, Александр Парнов, бывший шестовик, в 1996 году уехал на Зеленый континент, взяв с собой своих подопечных Дмитрия Маркова и Виктора Чистякова, которые также со временем выправили себе новые паспорта. В 2006-м Алекс принялся учить «космическим» премудростям Стива Хукера, завоевавшего в Пекине-2008 первое за 40 лет легкоатлетическое золото для Австралии.

Метатель диска, участник трех Олимпиад в составе сборной СССР Ким Буханцов, подготовивший легендарную рекордсменку мира и героиню Игр-1972 Фаину Мельник, перебрался в середине 90-х в Сирию по тем же экономическим соображениям и сделал местную семиборку Гаду Шуаа олимпийской чемпионкой.

А уж сколько наших великих тренеров помогало после развала СССР возвращать из небытия американское и не только фигурное катание, а также поднимать спортивную гимнастику по всему миру, и не сосчитать.

Собственно говоря, сегодня эта тенденция также продолжается. Да и Россия, как мы знаем, в XXI веке обратилась за советом к западным мудрецам. Более двух десятков зарубежных коучей работало в наших олимпийских сборных по зимним и летним видам спорта начиная с 2010 года. И по сию пору лыжников муштрует швед Маркус Крамер, а конькобежцев — поляк Павел Абраткевич. Приятным победам иностранцы (от Эцио Гамбы до Вильфреда Шнайдера), безусловно, поспособствовали. Однако в целом правильную систему подготовки и необходимую инфраструктуру в большинстве видов спорта чиновники-управленцы, потратившие немало средств на тренеров-легионеров, так не создали. Разве забудешь, что РФ прощелкала в свое время биатлонисток Дарью Домрачеву и Анастасию Кузьмину, которые принесли затем много славы Белоруссии и Словакии?

Никита Лобастов. Фото: РИА Новости

Забавно, что Белоруссия (смотри таблицу) и сейчас спасает тех, у кого не складываются дела в родных пенатах. Так, стреляющий лыжник из Удмуртии Никита Лобастов, бравший золото и бронзу на юниорских чемпионатах мира, объяснил свой переход в стан «бульбашей» отсутствием перспектив на земле российской. По словам уроженки волгоградской области биатлонистки Алины Стремоус, в ее регионе возможностей для подготовки не было, да и в Москве она считалась, по сути, любителем. А вот в Молдавии стала профессионалом и, завоевав для новой родины первое за 14 лет золото чемпионата Европы, закрывает мишени нынче в Пекине-2022.

Российское руководство не чинило препятствий и Наталье Ушкиной, которая решила мигрировать и совершенствоваться на румынских биатлонных трассах. И не удивлюсь, если на следующих Играх и на других крупных конкурсах «беглецы» с винтовками удивят тех, кто посчитал их здесь бесперспективными. Кто-то скажет, что все вышеперечисленные спортсмены просто не выдержали конкуренции и ушли туда, где они могут в режиме «лайт» продолжать карьеру на международном уровне. И да, и нет. Ведь если бы в нашем биатлоне существовала настоящая конкуренция, то и результаты национальной сборной, согласитесь, были бы отличными от нынешних.

Наталья Ушкина. Фото: РИА Новости

Вот в фигурном катании история другая. За последние годы у нас выросло слишком много талантливых спортсменок. В хоккее из них можно было бы составить как минимум четыре полноценные пятерки. Но в главную виртуозную команду попадают лишь три фигуристки. И что делать остальным? Ведь спортивный век волшебниц на коньках, как мы знаем, короток. Потому и вынуждены искусные, но «лишние» юные мастерицы переходить в стан соперников, чтобы реализовать свой потенциал и на жизнь заработать. И хорошо, что отечественное начальство не строит бюрократические препоны и где-то даже активно помогает тем, кому не по силам пробиться в российскую элиту. Очень показательный случай Елизаветы Жук, которой лично предложила выступать за другую страну тренер Нина Мозер. И Олимпиада для екатеринбурженки из мечты превратилась в реальность: на пекинский лед Лиза, сменившая фамилию на чешский манер (теперь она Жукова), выйдет в паре с Мартином Бидаржем.

Украинцы же, скучающие по временам Оксаны Баюл, разжились нашей Анастасией Шаботовой, которая в 2019 году спровоцировала большой мини-скандал в фигурном катании.

Тогда за несколько дней до чемпионата Европы школьница из клуба «Снежные барсы», общаясь с болельщиками в прямом интернетовском эфире, сообщила, что для стабильных результатов необходимо «пить правильный допинг».

Анастасия Шаботова. Фото: РИА Новости

А также предположила, что спортсменки, тренирующиеся у Этери Тутберидзе на катке «Хрустальный», не брезгуют запрещенным зельем. Дословно это звучало так: «Мне интересно вот: в «Хрустальном» пьют или не пьют? Не, ну, конечно, пьют». Позже семиклассница, которую вместе со всеми членами сборной РФ проверили на допинг, объяснила свой пассаж тем, что проиграла на последних соревнованиях и ее просто не так поняли. И сейчас болельщики шутят, что 16-летняя Настя, уже на полном серьезе ставшая двукратной чемпионкой Украины, попала в «правильную» сборную…

Денис Осипов. Фото: РИА Новости

Но самый крутой финт, безусловно, совершил хоккеист Денис Осипов. Обладатель Кубка Гагарина — 2016 в составе магнитогорского «Металлурга» так сильно хотел прочувствовать олимпийскую атмосферу, что согласился обернуться китайцем. Учить язык и менять внешность для этого не пришлось. А для получения гражданства, по словам самого защитника, соответствующим органам потребовалось только справка об отсутствии судимости. Осипов, играющий в КХЛ за «Куньлунь», такую бумагу предоставил, и теперь, судя по паспорту, его зовут Да Ни Си Ао Кси Бо Фу.

Вот смеху-то будет, если «китаец» забросит шайбу в ворота сборной России…

СМЕНИВШИЕ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО СПОРТСМЕНЫ НА ИГРАХ-2022

Екатерина Аввакумова (31 год, биатлон) представляет Корею

Анастасия Губанова (19 лет, фигурное катание) представляет Грузию

Елизавета Жук (18 лет, фигурное катание) представляет Чехию

Елена Кручинкина (26 лет, биатлон) представляет Белоруссию

Екатерина Куракова (19 лет, фигурное катание) представляет Польшу

Тимофей Лапшин (34 года, биатлон) представляет Корею

Никита Лобастов (24 года, биатлон) представляет Белоруссию

Павел Магазеев (33 года, биатлон) представляет Молдавию

Максим Макаров (26 лет, биатлон) представляет Молдавию

Денис Осипов (34 года, хоккей) представляет Китай

Екатерина Рябова (24 года, фигурное катание) представляет Азербайджан

Виктория Сафонова (18 лет, фигурное катание) представляет Белоруссию

Алина Стремоус (26 лет, биатлон) представляет Молдавию

Наталья Ушкина (25 лет, биатлон) представляет Румынию

Анастасия Шаботова (16 лет, фигурное катание) представляет Украину

Андрей Успенский, корреспондент

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