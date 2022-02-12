 

Яблоки, абрикосы и киви снижают уровень сахара в крови

12.02.2022, 18:04, Разное
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Ученые выяснили, какие фрукты способствуют снижению в крови уровня сахара. Как показали исследования, диабетикам стоит включить в свой рацион как можно больше яблок, слив, киви, абрикосов, персиков и клементинов.
Как поясняют ученые, регулирование уровня глюкозы (сахара) обеспечивают растворимая и нерастворимая клетчатки. Совместно они замедляют усвоение сахара организмом. При регулярном употреблении в пищу цельных фруктов повышается восприимчивость организма к инсулину, его вырабатывается меньше, что приводит к понижению содержания глюкозы в крови.

Исследование, участие в котором приняли около 7,7 тысячи человек, показало, что две порции свежих фруктов в день позволят снизить риски возникновения сахарного диабета на 36% на ближайшие пять лет.

Источник: miasskiy.ru



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