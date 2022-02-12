Эксперты заметили изменения в поведении Андрея Малахова

В очередном выпуске телевизионного шоу «Прямой Эфир» Андрей Малахов повысил голос на зрителя в зале. Эксперт программы Андрей Алешкин отметил, что это нестандартное поведение для ведущего.

Несмотря на свою медийность и популярность, Андрей Малахов никогда не афиширует личную жизнь и не комментирует слухи. В последнее время СМИ активно начали обсуждать телеведущего, так как люди заметили изменения в его внешности и поведении. Согласно некоторым источникам, у Малахова обнаружили смертельную вирусную болезнь, из-за которой он потолстел и лишился волос.

Андрей Малахов никак не реагирует на эту информацию и продолжает вести шоу «Прямой эфир», которое выходит по расписанию. Недавно состоялись очередные съемки проекта, куда в качестве эксперта пригласили Андрея Алешкина. По словам звездного адвоката, он не заметил у Андрея Малахова никаких внешних проявлений болезни. Телеведущий на протяжении полутора часов активно вел шоу и хорошо выглядел. Также эксперт обратил внимание на прическу тележурналиста, но не увидел там парика. Алешкин рассказал, что у Малахова был простой грим и обычная укладка, а это значит, что ведущий ничего не скрывает. Несмотря на это, адвокат заметил некоторые изменения в поведении Андрея Малахова. Эксперт рассказал, что во время шоу ведущий несколько раз показал свою эмоциональность и повышал голос на зрителя в зале. Тележурналист показательно делал замечания даме из массовки и даже пытался убрать ее со съемок.

Напомним, что сейчас Андрей Малахов кроме «Прямого Эфира» активно работает над авторским шоу «Привет, Андрей!». Нужно подчеркнуть, что во время съемок никто из присутствующих не поднял вопрос о состоянии Малахова. Также Андрей Алешкин сообщил, что даже за кадром никогда не обсуждаются слухи о тележурналисте.

Источник: www.kp.ru