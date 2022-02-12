Алика Смехова поделилась воспоминаниями о Зинаиде Кириенко

Российская актриса и телеведущая Алика Смехова пояснила о своих переживаниях из-за смерти Зинаиды Кириенко. Народная артистка РСФСР умерла 12 февраля. Причиной смерти называют инсульт.

По словам Смеховой, с коллегой по цеху они виделись прошлой осенью в Нальчике на проходившем там фестивале. В своем микроблоге знаменитость вспоминает о совместном участии в концертах, путешествиях.

Смехова также разместила фото с мероприятия, где запечатлена в вечернем платье рядом с Кириенко и выразила соболезнования всем, кто хорошо знал актрису. Она подчеркнула, Зинаида Кириенко отличалась молодостью восприятия и духа, чудесным голосом, прожила долгую и счастливую в браке с единственным мужем жизнь, скучала после его смерти. “Теперь они встретились…” – добавила Смехова.

Как сообщалось, Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет. Во вторник в Москве состоится прощание с актрисой, после чего ее похоронят на Троекуровском кладбище.

Источник: teleprogramma.pro