 

Рогозин сказал, где место истории об «угрозе вторжения РФ на Украину»

12.02.2022, 17:43, Новости дня
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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о месте в истории «нынешней истерии по поводу якобы нападения на Украину».

По его словам, по нотам разыгранная англосаксами истерия о «неминуемой угрозе вторжении РФ на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям, написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что РФ 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан утверждает, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.

Разговоры и обвинения в адрес РФ в том, что она якобы ведет подготовку для нападения на Украину начались в конце 2021 года. В Кремле эти слухи не раз опровергали. 



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