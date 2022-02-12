 

На Украине заявили об отсутствии планов напасть на Россию

12.02.2022, 17:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украина не планирует нападать на Россию, Киев пойдет политико-дипломатическим путем, однако страна готова к абсолютно любому сценарию, и поэтому укрепляет оборону, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Никто не может заглянуть в голову главам Кремля и точно сказать, какими конкретно могут быть действия. Но абсолютно все сценарии развития мы просчитываем и готовы к ним. Сегодня очень многие заявления раздаются, из Москвы даже озвучивают и такие, что Украина планирует напасть на Россию. Это абсурд. Мы не собираемся ни на кого нападать, но делаем все, чтобы укрепить оборону и исключить возможность эскалации. Мы планируем идти политико-дипломатическим путем», – приводит РИА «Новости» слова Резникова.

По его словам, «именно по дипломатическому и мирному пути домой вернутся и Донецкая область с Луганской, и Крым с Севастополем».

«Именно благодаря этому пути мы имеем невероятную политическую и военно-техническую помощь со стороны наших партнеров, именно благодаря этому пути Кремль отменил наглую блокаду Азова. Именно опираясь на этот путь, мы будем добиваться разблокировки вод Черного моря», – подчеркнул министр обороны Украины.

Главнокомандующий ВС генерал-лейтенант Валерий Залужный отметил, что в стране есть 420 тыс. украинских военных и «каждый без исключения командир смотрел в глаза смерти».

Резников также отметил, что сегодня у Украины беспрецедентная поддержка со стороны международных партнеров:в течение месяца от разных стран получено около 2000 тонн современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты, военные уже прошли обучение и готовы использовать весь арсенал.

Министр обороны подчеркнул, что ситуация контролируется украинской разведкой, армией и дипломатами, Украина координирует свои действия с ведущими странами мира.

Ранее CNN сообщило, что Украина всерьез ожидает «возможное российское вторжение», однако призывает местное население сохранять спокойствие. При этом власти Киева готовят город к возможной атаке: разрабатывают планы эвакуации, устанавливают электрогенераторы, а также вводят в эксплуатацию убежища на случай российских бомбардировок.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что РФ 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Трамп потребовал проверить Байдена на наркотики

10.05 / Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги

17.10 / Instagram планирует потратить около $400 млн на привлечение подростковой аудитории – СМИ

13.08 / Telegraph – британские учёные советуют не рассчитывать на коллективный иммунитет к COVID

04.10 / Российский врач предупредил о новых неожиданностях коронавируса

12.07 / У России есть много способов вернуть воду в Крым – американский генерал в отставке Ходжес

24.12 / “У вас и на лошадях можно!”. Галкин показал, как его дети от Пугачевой катаются по дому

29.01 / Политика: РФ вернет США и НАТО к исполнению старых договоров

13.10 / Зеленский одобрил закон о доступе к инновационным лекарствам

19.07 / Daily Mail – под колпаком — израильскую шпионскую программу использовали для слежки за журналистами и политиками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика