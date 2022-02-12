 

Фигуристы Синицина и Кацалапов заняли второе место после короткой программы на Олимпиаде

12.02.2022, 17:43, Новости дня
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Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место после ритм-танца на Олимпийских играх в Пекине, уступив французскому дуэту.

Россияне Синицина и Кацалапов набрали 88,85 балла. Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие в ритм-танце мировой рекорд – 90,83 балла. Французы обновили собственное достижение на 0,8 балла. В 2019 году на этапе Гран-при в Японии их результат составил 90,03 балла, передает ТАСС.

Произвольный танец фигуристы покажут 14 февраля, старт запланирован на 04:15 мск.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли из-за сообщений о сомнительном допинг-тесте Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года.

Позже удалось обжаловать и добиться снятия решения об отстранении Валиевой с соревнований. Возвращаясь со льда в раздевалку, фигуристке пришлось скрывать лицо капюшоном, проходя сквозь толпу журналистов. В Кремле после этого призвали Валиеву не скрывать лицо, «ходить гордо и побеждать».

Ранее тренер фигуристки Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес Валиевой.



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