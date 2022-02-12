Эксперт рассказал об ограниченном сроке эксплуатации смартфонов

Среди пользователей распространено убеждение в том, что производители смартфонов заранее закладывают в конструкцию своих устройств ограниченный срок эксплуатации. Якобы делают это для того, чтобы те же самые покупатели приходили за новыми гаджетами каждые несколько лет.

Но правда ли это? На данный вопрос ответил руководитель рекламной компании Motive agency&production Сергей Житинец.

По словам эксперта, никто, конечно, не программирует дату «смерти» электронного устройства. Но наступает момент, когда прекращается поддержка операционной системы, а установка новой требует более мощного аппаратного оборудования. Также хитрым приемом стала невозможность самостоятельно заменить аккумулятор в смартфоне, а ведь батарея-то не вечна. Наконец, выходит софт, требующей большего объема памяти, частоты и прочих улучшенных показателей.