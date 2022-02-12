Сенат США решил бороться с зависимостью граждан от соцсетей

В Сенат Соединенных Штатов поступил законопроект, целью которого является борьба с зависимостью граждан страны от социальных сетей. В зоне особого внимания Facebook и Twitter, отмечают авторы документа.

В частности, эксперты представили доказательства того, что популярность Instagram уже угрожает здоровью молодого поколения американцев.

Негативное влияние соцсетей особенно отчетливо проявилось во время пандемии коронавируса, говорят авторы законопроекта. В Интернете легко распространялась дезинформация антивакцинаторского характера. И это – далеко не единственный пример. Должны быть разработаны специальные правила, которые в будущем не позволят вести в соцсетях деструктивную информационную политику.