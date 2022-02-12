В Норвегии создан эффективный калькулятор питания

Вообще-то такие разработки можно найти на многих интернет-ресурсах, отмечают ученые из Бергенского университета (Норвегия). Проблема лишь в том, что их качество ничем не подтверждается, а потому использовать многочисленные калькуляторы питания люди могут только на свой страх и риск.

В то же время, неправильный рацион питания ежегодно становится первопричиной преждевременной смерти как минимум 11 миллионов человек по всему миру, напоминают ученые.

Норвежские ученые утверждают, что их калькулятор питания прост и понятен каждому человеку. Кроме того, расчеты легко адаптировать под потребности конкретного организма. Используя калькулятор, можно продлить продолжительность своей жизни минимум на несколько лет, говорят они.