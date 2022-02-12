 

В Норвегии создан эффективный калькулятор питания

12.02.2022, 17:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вообще-то такие разработки можно найти на многих интернет-ресурсах, отмечают ученые из Бергенского университета (Норвегия). Проблема лишь в том, что их качество ничем не подтверждается, а потому использовать многочисленные калькуляторы питания люди могут только на свой страх и риск.

В то же время, неправильный рацион питания ежегодно становится первопричиной преждевременной смерти как минимум 11 миллионов человек по всему миру, напоминают ученые.

Норвежские ученые утверждают, что их калькулятор питания прост и понятен каждому человеку. Кроме того, расчеты легко адаптировать под потребности конкретного организма. Используя калькулятор, можно продлить продолжительность своей жизни минимум на несколько лет, говорят они.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11 / Алексиевич заявила о создании нового координационного совета в Беларуси, но сразу опровергла

08.10 / Азербайджан заявил об обстрелах со стороны Армении «Точкой-У»

04.09 / Американцы создали устройства для сбора энергии от движения тела

10.10 / “Наконец эти ничьи закончились”. Ярмоленко – о победе сборной Украины в матче против Финляндии

31.10 / Вакцинация от COVID-19 в Украине. Инфекционист Голубовская призвала “оставаться людьми”

17.09 / США, Великобритания и Австралия создали оборонный альянс AUKUS для борьбы с Китаем

23.03 / Мины, беспилотники и внедорожники. Россия продолжает снабжать оружием боевиков на Донбассе – разведка

19.10 / “Ночь в доме сатанистов” и “Игра кальмара” в реальной жизни”. Топ-5 популярных видео украинского YouTube

31.01 / Госдеп решил профинансировать развитие региональных СМИ на Украине

03.03 / Беременная Ратаковски без трусов и топлес показала откровенные позы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика