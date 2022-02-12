Шустер: Путин продолжает объединять Украину. Он сплотил украинский народ против себя – надеюсь, не против российского народа

Сотрудница ток-шоу обратила внимание, что передача была необычной. Аудитория дала максимальную, стопроцентную поддержку нардепу от “Голоса”, члену парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергею Рахманину, что случается редко. В то же время зрители продемонстрировали одну из минимальных поддержек – внефракционный нардеп Евгений Шевченко, который поддерживает считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, получил 8%.

“Можно сказать, что Путин продолжает объединять Украину. Как начал в 14-м году, так он и продолжает ее объединять. Вот он, результат всей путинской политики: Рахманин, который говорил по делу, и очень непростые вещи между прочим, – люди его поняли и на 100% поддержали. И Шевченко, который получил 8%, это тоже результат путинской политики”, – считает Шустер.

Он обратил внимание, что сопредседатель парламентской фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрий Бойко “не получил поддержки, которую раньше получала Партия регионов”.

“Нету этого, все. Если Путин ставил перед собой задачу, что мы один народ и сейчас мы объединимся вокруг Кремля, то он получил ровно обратный результат. Он сплотил украинский народ против себя – я надеюсь, не против российского народа”, – резюмировал ведущий.

При этом Шустер отметил, что по результатам опроса на тему: “Чувствуете ли вы, что мы стоим на пороге большой войны?”, в котором поначалу ответили положительно 55% опрошенных, а в конце программы – 43%, “втащить Украину в стресс Путину удалось”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

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