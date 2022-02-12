 

Президент Туркменистана объявил о намерении «дать дорогу молодым руководителям»

12.02.2022, 17:34, Разное
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ЦИК назначил внеочередные выборы главы государства на 12 марта.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил о намерении «дать дорогу молодым руководителям», ЦИК страны начал подготовку к внеочередным выборам. Об этом сообщают госинформагентство ТДХ и РИА Новости.

Глава страны напомнил, что он был избран президентом ровно 15 лет назад, 11 февраля 2007 года.

«Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я намерен далее направить в эту область», — пояснил Бердымухамедов.

По данным РИА Новости, ЦИК назначил внеочередные выборы главы государства на 12 марта.

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Источник: Новая газета



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