 

Фанаты Алены Водонаевой раскритиковали Бузову

12.02.2022, 17:22, Разное
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Поклонники Алены Водонаевой обрушились с критикой на Ольгу Бузову как ведущую шоу «Звезды в Африке». Фанаты недоумевают, почему ведущей проекта не пригласили журналистку Водонаеву.
Недавно стартовал новый сезон реалити-шоу, в котором 15 известных людей из разных сфер деятельности под круглосуточным прицелом камер борются за главный приз в экстремальных условиях Южной Африки.

Ведущей нового сезона шоу стала певица, ведущая и блогер Ольга Бузова, а Алену Водонаеву пригласили в проект как участницу.

Бузова и Водоноаева являются бывшими коллегами по телепроекту «Дом-2», на котором у них неоднократно возникали конфликты, долгое время обе звезды и вовсе не разговаривали друг с другом, но на проекте «Звезды в Африке» они стали вновь контактировать.

Тем не менее, поклонники Водонаевой жестко высказывают негодование по поводу того, что именно певицу выбрали ведущей шоу. По мнению фанатов, Водонаева подошла бы на эту роль гораздо больше, так как имеет соответствующее образование и поставленную речь. Сама журналистка не комментирует выпады своих поклонников в адрес Бузовой. Известно, что Алена Водонаева с трудом решилась даже на участие в проекте, так как для нее это непростой опыт в сложных условиях вдали от дома.

Источник: radiokp.ru



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