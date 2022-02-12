Министры обороны РФ и США обсудили вопросы безопасности

Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес, информирует Минобороны России.

«12 февраля 2022 года состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В ходе переговоров обсудили вопросы безопасности, которые затрагивают интересы обеих стран.

Разговор состоялся в преддверии беседы президентов обоих стран, которая также запланирована на субботу.

Ранее глава минобороны Великобритании Бен Уоллес в ходе диалога с Шойгу заявил, что британская сторона поставляет украинской ограниченное количество вооружений.

До этого созванивались главы МИД стран. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил по телефону американскому госсекретарю Энтони Блинкену, что ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения.