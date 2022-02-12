Сына замглавы МВД задержали за взятку в Самарской области

Оперативники задержали в Самарской области сына замглавы МВД РФ Игоря Зубова по делу о даче взятки. Вместе с ним были еще два человека – втроем они пытались дать взятку сотрудникам УФСБ за покровительство нефтебазы «МО ТНП».

«Правоохранители задержали в Самарской области сына заместителя главы МВД Игоря Зубова Дениса Зубова. Он подозревается по делу о даче взятки», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн подтвердил эту информацию. По его словам, сумма взяток могла составить 18 млн рублей.

«Наряду с Денисом Зубовым в ходе спецоперации задержаны также президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков. Это произошло сразу после того, как Д. Зубов передал портфель с 18 млн руб. сотруднику УФСБ в кафе на 3-м этаже ТЦ «Вива Лэнд» на проспекте Кирова. Карпов и Ермаков также при этом присутствовали и активно участвовали в обсуждении», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, Карпов в 2016 году именно по материалам УФСБ был осужден за незаконную добычу и продажу сырой нефти, Ермаков фигурировал в уголовном деле о взятках сотрудникам УФСБ. Депутат отметил, что общая сумма полученных денег составила тогда по материалам дела 118 млн рублей.

В Следственном комитете уже возбудили уголовное дело о даче взятки. В ближайшее время суд изберет задержанным меру пресечения.

Ранее почетный адвокат РФ Ольга Каминская была задержана в Екатеринбурге по подозрению в хищении 300 тыс. рублей, которые она взяла у родственника подзащитного.