 

В госдепе заявили о сокращении объемов секретного оборудования в посольстве Киева

12.02.2022, 17:08, Новости дня
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Госдепартамент США «сокращает объемы» секретного оборудования и документации посольства в Киев из-за ситуации в сфере безопасности, сообщил высокопоставленный представитель американского дипведомства.

«Мы во всех наших дипломатических учреждениях постоянно внимательно следим за секретным оборудованием и документацией, которые имеются в посольстве в период активной работы. У каждой дипмиссии есть инструкция о том, чтобы свести эти запасы к минимуму для поддержания нормальной работы…», – передает РИА «Новости» со ссылкой на госдеп.

Дипломат рассказал, что несколько тысяч граждан США уже уведомили о своем нахождении на Украине, с ними поддерживают постоянный контакт по поводу их отъезда.

«Часть из них заявили, что планируют уехать с Украины, другие уже это сделали», – сообщил представитель госдепа.

Также министр обороны США Ллойд Остин приказал временно вывести 160 американских военных инструкторов с Украины. Речь идет о тех, кто находится в стране с конца ноября.

Ранее Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде неосновного американского персонала посольства в Киеве из-за якобы угрозы военных действий.



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