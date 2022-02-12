«Очень плохо с уборкой»: инвалид-колясочник Быстрова высказалась о работе коммунальщиков в Петербурге

Основной проблемой некачественной уборки зимних осадков в Санкт-Петербурге является отсутствие системного подхода к вопросу, заявила руководитель движения «Колясочники Петербурга» Светлана Быстрова.

Инвалиды-колясочники еще в декабре прошлого годы были вынуждены взять в руки лопаты и самостоятельно расчищать себе проход от снега и наледи. Действия горожан были направлены на привлечение внимания к проблеме. Но ожидания, что Смольный возьмется за коммунальные службы города и заставит их выполнить свою работу, не оправдались. Руководитель движения «Колясочники Петербурга» уверена, что главной проблемой является отсутствие хорошего системного подхода к поставленной задаче.

«А сейчас я вообще не выхожу из дома. Очень плохо с уборкой. Я ждала причем не единичной уборки, как это бывает, как только ты привлек внимание, приедут – уберут, а потом опять забросят», — сообщила «Светлана Быстрова».

Почти три месяца жители Петербурга ежедневно отправляют жалобы в адрес администрации губернатора Александра Беглова, но видимых результатов до сих пор нет. Сугробы на дорогах и наледь на тротуарах привели к множеству аварий, ДТП и травмам.