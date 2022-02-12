 

Компании BASF и Heraeus создадут совместное предприятие

12.02.2022, 16:58, Новости дня
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Компании BASF и Heraeus договорились о создании совместного предприятия для извлечения драгоценных металлов из отработанных автомобильных катализаторов.

Новая компания под названием BASF HERAEUS (China) Metal Resource Co., Ltd будет основана в Пинху, Китай. Создание юридического лица намечено на первый квартал 2022 года после одобрения соответствующими органами. Строительство предприятия планируется начать в текущем году, а ввод в эксплуатацию назначен на следующий год.

Китай имеет ограниченные природные ресурсы металлов платиновой группы (МПГ), состоящих преимущественно из платины, палладия и родия, и сильно зависит от импорта. Переработка отходов, таких как автомобильные каталитические нейтрализаторы, для извлечения платиноидов обеспечивает экономику замкнутого цикла. Драгоценные металлы используются для производства новых продуктов в автомобильной, химической, электронной и экологически чистой водородной промышленности.

Кроме того, переработанные драгоценные металлы безвредны для окружающей среды и имеют на 90% меньший выброс CO2, чем первичные металлы из шахты. Обеспечение местных поставок переработанных драгоценных металлов для Китая является залогом устойчивого будущего.

Лидирующая позиция BASF в переработке автомобильных катализаторов и совместный опыт партнеров в области драгоценных металлов предоставят клиентам решение мирового класса для экономики замкнутого цикла по части повторного использования драгоценных металлов в Китае.

Heraeus Precious Metals — ведущий поставщик услуг и продуктов из драгоценных металлов. Компания является одним из крупнейших в мире переработчиков металлов платиновой группы (МПГ) и занимает одно из первых мест в сфере торговли промышленными драгоценными металлами.



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