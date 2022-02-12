 

Во Львовской области мужчина попал под электричку, он погиб – полиция

12.02.2022, 16:56, Новости дня
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Авария произошла 11 февраля в 19.45.

“В результате наезда пассажирского электропоезда на месте происшествия погиб неизвестный мужчина. Как предварительно установили следователи Самборского районного отдела полиции, погибший переходил железнодорожные пути нерегулируемым пешеходным переходом”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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