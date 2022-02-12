Во Львовской области мужчина попал под электричку, он погиб – полиция

Авария произошла 11 февраля в 19.45. “В результате наезда пассажирского электропоезда на месте происшествия погиб неизвестный мужчина. Как предварительно установили следователи Самборского районного отдела полиции, погибший переходил железнодорожные пути нерегулируемым пешеходным переходом”, – говорится в сообщении. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Елена КРАВЧЕНКО

журналист — Источник: интернет-издание “ГОРДОН”