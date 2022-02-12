 

“Они этого не переживут”. Пугачева рассказала, как она реагирует на “дурные высказывания” в свой адрес

12.02.2022, 16:56, Новости дня
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“Дорогие мои друзья. У меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило: не надо мстить подлым людям. Надо просто быть счастливой, и они этого не переживут”, – прокомментировала она в ролике.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Контекст:

Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019-м по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

23 декабря 2011 года Пугачева вышла замуж за российского шоумена Максима Галкина. Они живут в подмосковной деревне Грязь. У пары двое детей-двойняшек, которых 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Старшей дочери Пугачевой, певице Кристине Орбакайте исполнилось 50 лет. Ее отец – первый муж Пугачевой, литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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