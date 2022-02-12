Посол Германии в Украине заявила, что остается в Киеве

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12.02.2022, 16:56, Новости дня
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“Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать там с небольшой командой. Посольство продолжает работать”, – написала Фельдгузен.

Я залишаюся в Києві і продовжую працювати там з невеликою командою. Посольство продовжує працювати. https://t.co/MJtff91DNP

— Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) February 12, 2022

Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало 12 февраля заявление, в котором призвало граждан страны уехать из Украины. Также известно, что генконсульство Германии в Донецке, которое было перемещено в Днепр, временно закрыто. 

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщала, что посольство в Киеве останется открытым, но количество персонала сократят.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал 2 февраля, что нет никаких достоверных теоретических дат начала возможного широкомасштабного вторжения России в Украину.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России по состоянию на сегодня оценивается как низкая.

8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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