Дело российской фигуристки Камилы Валиевой

Спортивный арбитражный суд назначил рассмотрение дела об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит дело об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой от участия в Олимпиаде 13 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матыцина.

«По нашей информации, спортивный арбитраж рассмотрит дело в воскресенье. Защиту российской стороны осуществляют профессиональные юристы», — пояснил Матыцин.

В пятницу Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) начало расследование в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой из-за положительной допинг-пробы у нее.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля официально подтвердило, что в допинг-тесте спортсменки, который был сдан перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин. Допинг-пробу у Валиевой взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата РФ по фигурному катанию в Петербурге.

После результатов Валиеву временно отстранили от соревнований. Однако 9 февраля Дисциплинарный антидопинговый комитет снял ограничения с Валиевой. Всемирное антидопинговое агентство решило оспорить отмену отстранения фигуристки. CAS жалобы МОК и WADA зарегистрировал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мальчики, извините, но не до вас»

В борьбу за медали мужского одиночного турнира «вмешалась» Камила Валиева

—