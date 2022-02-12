 

Врач Половодова: Сон не в полной темноте может привести к раку

12.02.2022, 16:40, Разное
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Заместитель главврача Ямальского медцентра Наталья Половодова пояснила о том, что сон с какими бы то ни было источниками света приводит к дефициту мелатонина. Это, в свою очередь, может привести к развитию рака.
Мелатонин – это гормон, который отвечает за биологический ритм человека. Его нехватка может крайне негативно сказаться на здоровье человека. В частности, могут начаться проблемы с сердцем.

Также низкий уровень мелатонина может крайне негативно отразиться на пищеварении и даже на психическом состоянии человека. Об этом информирует издание “ПолитЭксперт”.

Наталья Половодова считает очень важным создание максимально комфортных условий для сна, ведь это способствует нормальному воспроизведению мелатонина. Если же не соблюдать данное правило, это может сказаться на качестве сна и в последующем привести даже к развитию онкологических заболеваний.



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