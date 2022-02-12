Автоэксперт Виталий Архиреев дал советы по выбору машины за 500 тысяч рублей на вторичном рынке

Специалист Виталий Ахриреев уверяет, что бюджетное авто на вторичном рынке должно соответствовать некоторым критериям. За полмиллиона рублей лучшим вариантом будут Lada Granta или Vesta.

Ситуация на вторичном рынке РФ ухудшается с каждым годом. Сейчас потенциальным покупателям довольно сложно найти достойные предложения, так как хорошие машины сразу попадают в руки перекупам. В объявлениях много обмана, часто битый или восстановленный автомобиль продают по цене нового. К тому же, можно натолкнуться на варианты с регистрационным или банковским ограничением.

Автомобильный эксперт Виталий Архиреев рассказал, на что обращать внимание при покупке бюджетной машины на вторичном рынке. Специалист сообщил, что за 500 тыс. рублей достаточно сложно найти достойный вариант, в первую очередь нужно присмотреться к представителям отечественных брендов. При покупке следует узнать у продавца о пробеге авто, количестве владельцев, внимательно изучить внешние и внутренние технические характеристики. По словам Архиреева, за полмиллиона рублей можно приобрести Lada Granta или Vesta 7-летнего возраста с минимальными повреждениями и пробегом. Эксперт подчеркнул, что низкая стоимость автомобилей других марок может указывать на то, что эта машина старая, преодолела за время эксплуатации большое расстояние или была повреждена. При покупке такого транспортного средства владельцу придется выложить немаленькую сумму за ремонт.

Виталий Архиреев советует не покупать на вторичном рынке китайские автомобили. Во-первых, очень сложно найти запчасти для машин из Поднебесной. Во-вторых, в РФ мало специалистов, которые разбираются в ремонте такого транспорта. К тому же, в дальнейшем будут трудности с реализацией китайского авто, пишет iReactor.

Источник: inforeactor.ru