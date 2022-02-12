 

Барановскя рассказала, почему решилась на переезд

12.02.2022, 16:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Телеведущая Юлия Барановская поделилась со слушателями Русского радио деталями своего переезда в Лондон в 2009 году.

Недавно Барановская была гостьей проекта «Все к лучшему» на Русском радио, где ответила на вопросы о своей эмиграции в столицу Великобритании.

Телеведущая развеяла слухи о том, что она якобы уехала, чтобы найти себе богатого мужчину заграницей. Барановская сказала, что уезжала с мужем и семьей, а сама мысль о поиске возлюбленного даже звучит смешно.

В 2009 году супруг Барановской, футболист Андрей Аршавин заключил контракт с лондонским Арсеналом, потому вместе с семьей переехал жить в Англию.

Также Барановская рассказала, что для нее переезд, в принципе, не является чем-то сложным, и она готова жить в любой точке планеты. Соответственно, на момент переезда для ведущей было важно находиться вместе с семьей.

Напомним, что Аршавин и Барановская прожили вместе 9 лет, сейчас телеведущая растит троих детей от футболиста.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Мнение: Арест года

23.03 / Мороз и солнце: как Путин и Шойгу отдохнули в заснеженной тайге

26.07 / Сережа еще тупее

24.10 / Мнение: В больницы по QR-коду

30.11 / Ученые назвали технологии для вечной жизни людей

10.10 / МИД РФ: Россия предоставит Армении и Азербайджану кредит на $3,5 млрд

18.11 / Ионов день: традиции и приметы 18 ноября

22.10 / Мосгорсуд сократил срок актеру Михаилу Ефремову на полгода

01.12 / Без конфликтов и в одиночестве: как лучше провести новолуние 4 декабря, чтобы не спугнуть удачу

19.03 / На Украине предложили способ “погасить” военную мощь России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика