Барановскя рассказала, почему решилась на переезд

Телеведущая Юлия Барановская поделилась со слушателями Русского радио деталями своего переезда в Лондон в 2009 году.

Недавно Барановская была гостьей проекта «Все к лучшему» на Русском радио, где ответила на вопросы о своей эмиграции в столицу Великобритании.

Телеведущая развеяла слухи о том, что она якобы уехала, чтобы найти себе богатого мужчину заграницей. Барановская сказала, что уезжала с мужем и семьей, а сама мысль о поиске возлюбленного даже звучит смешно.

В 2009 году супруг Барановской, футболист Андрей Аршавин заключил контракт с лондонским Арсеналом, потому вместе с семьей переехал жить в Англию.

Также Барановская рассказала, что для нее переезд, в принципе, не является чем-то сложным, и она готова жить в любой точке планеты. Соответственно, на момент переезда для ведущей было важно находиться вместе с семьей.

Напомним, что Аршавин и Барановская прожили вместе 9 лет, сейчас телеведущая растит троих детей от футболиста.