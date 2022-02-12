Венецианский карнавал решили провести без основных зрелищ

Из-за коронавируса не состоятся центральные и зрелищные события, такие как «Полет ангела» с колокольни на площади Святого Марка, шествие Марий, а также водное шоу и парад гондол на Большом канале.

«В этом году предусмотрены уличные спектакли на открытых площадках, а сама программа сочетает живые представления с мероприятиями в формате онлайн»,– цитирует ТАСС пресс-службу фестиваля. В прошлом году в условиях строгих ограничений в связи с пандемией карнавал прошел полностью в формате онлайн.

В этом году темой карнавала выбрана фраза «Вспомнить будущее», воодушевленная высказыванием Сальвадора Дали: «лучше всего я помню будущее».

«Карнавал – это сюрреалистическая игра, вне какой-либо логики. Помнить будущее – это парадокс, но именно это отвечает духу карнавала», – пояснили организаторы.

«Я думал о нашем будущем, о будущем нашего города, дышащего прошлым, которое порождает новую жизнь. Это место полно противоречий, здесь реальность сливается со сном», – объяснил концепцию праздника художественный руководитель карнавала Массимо Кеккетто, сценограф театра «Ла Фениче».

В программе карнавала – спектакли, уличные представления, игры и дидактические занятия для детей, виртуальный конкурс на лучшую маску. Причем карнавальные площадки расположатся не только на островной исторической части Венеции, но и в материковых районах – Местре, Маргера, а также на островах лагуны. Возобновляются в этом году и официальные «Ужины карнавала» в одном из венецианских дворцов, где расположено казино Венеции. Также пройдут восемь вечеров карнавала под названием «Имаджинариум Венеции» .

«Это будет комплексное шоу с музыкальным сопровождением, которое погружает в магию Венеции и ее историю, насчитывающую 1 600 лет. Мы счастливы участвовать в этом проекте, особенно в этом году. Мы надеемся, что этот карнавал даст надежду и свет после почти двух лет пандемии, когда жизнь, как казалось, остановилась», – сообщила организатор и оформитель Антония Сауттер, добавив, что вечера будут проходить при соблюдении всех действующих эпидемиологических норм. Параллельно она организует сопутствующее карнавалу событие – «Бал дожа», который пройдет 26 февраля под также символическим названием «Время нового Ренессанса».

С 11 февраля в Италии отменен масочный режим на открытом воздухе, и любители карнавала смогут продемонстрировать искусные костюмы и настоящие маски. Знаменитый Венецианский карнавал продлится до 1 марта, на которое в этом году выпадает «жирный вторник» по католическому календарю перед постом, предваряющим Пасху (17 апреля).

Ранее в 2020 году власти Рио-де-Жанейро отменили всемирно известный карнавал, были усилены наряды полиции, чтобы не допустить стихийных гуляний. В 2019 году бразильский карнавал посетили более 10,5 млн человек.