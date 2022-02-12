Блинкен заявил Лаврову об опасениях по поводу «нападения на Украину» в ближайшие дни

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову, что США опасаются российского «нападения» на Украину в ближайшие дни, но считают дипломатический путь к решению кризиса открытым.

«Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня по телефону с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы обсудить острую общую обеспокоенность тем, что РФ может рассматривать возможность начала дальнейшей военной агрессии против Украины в ближайшие дни», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз.

Телефонный разговор прошел перед созвоном президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Отмечается, что Блинкен дал понять, что дипломатический путь к разрешению кризиса остается открытым, но требует от Москвы добросовестного участия в переговорах.

Ранее в Кремле не раз отрицали обвинения в том, что Москва якобы строит планы по нападению на Украину. Президент США Джо Байден заявлял, что дата предполагаемого «нападения» назначена на 16 февраля.