Фигурист Смолкин жестко ответил американской журналистке на вопросы о Валиевой

Российский фигурист Глеб Смолкин попросил журналистку USA Today Кристин Бреннан сменить тему в ответ на ее попытку задать вопрос его партнерше Диане Дэвис о скандале вокруг Камилы Валиевой.

Диана Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, в группу которой входит Валиева.

«Я уже сказал все на тему истории с Камилой Валиевой. Повторять все по триста раз – это не моя работа, я здесь не для этого», – приводит слова Смолина ТАСС.

Бреннан все же задала вопрос, на что ей ответили, что разговаривать на эту тему нет желания. Смолкин пожелал Камиле Валиевой всего наилучшего, назвав ее великим атлетом и фигуристкой.

Журналистка все же попросила Дэвис саму ответить на вопрос. Получив отказ, она поинтересовалась, умеет ли Дэвис говорить, в том числе на английском.

«Да. Но не с вами и не по этому вопросу», – резюмировал Смолкин, после чего российские журналисты стали задавать паре вопросы об их выступлении.

Ранее тренер фигуристки Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес Валиевой.